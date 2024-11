Sofocle e Euripide, la modernità dei classici

"Antigone e i suoi fratelli", con la regia di Gabriele Vacis, è lo spettacolo che inaugura la stagione di prosa dei Teatri. Al Teatro Ariosto, questa sera e domani alle 20,30. Si tratta di una riscrittura de "Le Fenicie" di Euripide e dell’"Antigone" di Sofocle, a cui si aggiungono interventi originali della compagnia P(o)EM, sulla scena.

"È il secondo lavoro che faccio con la compagnia P(o)EM – dice Gabriele Vacis, già direttore artistico della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. - Attrici e attori usciti nel 2021 dalla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Torino, quando ne ero direttore, che hanno deciso di invertire la rotta: non più una vita di provini ma la creazione di una compagnia. Di cui anche io sono diventato socio. Dei testi che andiamo a rappresentare ci interessavano soprattutto i rapporti tra i giovani, come lo sono i componenti di P(o)EM, e ciò che i giovani possono imparare dai classici".

"Antigone e i suoi fratelli" fa parte della Trilogia della guerra della compagnia P(o)EM, serie di lavori dedicati a testi teatrali antichi, di cui fanno parte anche "Prometeo" e "Sette a Tebe", entrambi da Eschilo. Lo spettacolo "Antigone e i suoi fratelli" mette in scena questo personaggio femminile, attraverso due tragedie: "Le Fenicie" di Euripide e "Antigone" di Sofocle. A queste si alternano interventi pensati e scritti dalle attrici e attori in scena, che sottolineano in maniera puntuale la contemporaneità dei temi proposti dai testi classici. Domani alle 17, al Teatro Ariosto si terrà un incontro con la compagnia P(o)EM (ingresso libero).

