Sofocle, Ozpetek e l’Amleto² di Filippo Timi

Ecco la prossima stagione di prosa de I Teatri. Si parte con ’Tragùdia’: ultimo lavoro di Alessandro Serra , ispirato a Sofocle. Torna Ferzan Ozpetek, con la sua seconda regia teatrale: ’Magnifica presenza’. La stagione continua con Davide Enia e il suo ’Autoritratto’. Le frontiere vengono completamente abbattute in ’Amleto²’ di Filippo Timi (foto), con una riscrittura del classico shakespeariano. Di altri toni si tinge il ’Riccardo III’ shakespeariano di Antonio Latella: un viaggio riflessivo sulla forza della parola. ’La gatta sul tetto che scotta’ di Tennessee Williams va invece in scena con la regia di Leonardo Lidi. Sono gabbie le illusioni ne ’La grande magia’ di Eduardo De Filippo, con la regia di Gabriele Russo e in scena Natalino Balasso. Con la regia di Andrea De Rosa e con Anna Della Rosa, sale sul palco ’Orlando’. Decisamente contemporaneo è il viaggio ’A Place of Safety’ della compagnia Kepler-452. Con ’Metadietro’ RezzaMastrella propone un viaggio post-umano. Chiude la stagione ’Mi fa male il mondo’ di Marco Baliani con Neri Marcorè. Fuori abbonamento è ’Il disperato’ di Wunderbaum, e ’Arrivano i Dunque’ di Alessandro Bergonzoni. Dal 16 giugno gli abbonati potranno confermare il loro posto a teatro. Dal 5 luglio al via la campagna dei nuovi abbonamenti. Info: www.iteatri.re.it

