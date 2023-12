’Sognando Wimbledon’, storia di tennis e speranza

Nuova produzione letteraria per Franco Zanichelli (foto), insegnante di educazione fisica in pensione, maestro di tennis, con la grande passione per la scrittura.

E’ uscito "Sognando Wimbledon", libro che parla della storia di Marco, della sua crescita come sportivo e come uomo, delle sue emozioni, delle sue gioie e delusioni, del suo rapporto con gli amici, con i genitori, con il suo maestro e con i soci del Circolo. Si racconta la storia di uno dei tanti ragazzi appassionati di tennis che sognano di giocare un giorno sul prestigioso campo di Wimbledon. Il torneo internazionale al quale Marco sta partecipando diventa così un primo importante responso per capire se il suo sogno potrà diventare realtà. Una appendice con note tecniche e curiosità di tennis completa il libro, che è già disponibile sullo store http://www.booktribu.com. Fino al 6 gennaio la spedizione è gratuita. Gli appassionati di tennis lo possono trovare anche in alcuni Circoli tennis reggiani. Un libro che unisce la passione per la scrittura al mondo dello sport di alto livello, aggiungendo pure il bel sogno di campione emergente.