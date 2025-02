Sogni e creazioni con il genio Possentini

Continuano le ’Domeniche in famiglia’ a Casa Cervi a Gattatico con: ‘Come si illustrano le storie’. Il terzo appuntamento della serie, il 23 febbraio, alle 15, con un pomeriggio creativo per famiglie con l’artista, illustratrice di libri, Sonia Maria Luce Possentini. L’incontro di pittura dal vivo è aperto a bambini, ragazzi e a tutti gli interessati. Possentini, specializzata in editoria per ragazzi, è dedicato, alla scoperta del mondo dell’illustrazione. Un evento aperto a bambini e giovani di tutte le età, che avranno a disposizione carta, matite e colori per disegnare insieme all’artista. Sonia Maria Luce Possentini, che si è formata a Bologna e oggi è maestra indiscussa dell’illustrazione per l’editoria. E che intratterrà il pubblico e racconterà il suo percorso, il suo metodo di lavoro, mostrando alcune delle sue tavole più belle.

La presentazione si alternerà alle letture di alcune pagine dei suoi libri, a cura delle insegnanti Anita Cocconi e Silvia Pellacini. Il pomeriggio proseguirà con un live painting di Possentini, che coinvolgerà i partecipanti nella creazione di un’illustrazione ispirata a una storia interagendo con i presenti e tutti potranno disegnare, con i materiali messi a disposizione dall’Istituto Cervi, liberando fantasia ed immaginazione. Alle 17, sarà offerta una merenda con chiacchiere, dolcetti di Carnevale e succo di mela (1 euro).

Mariagiuseppina Bo