Sokolov, Abbado, la Toscanini Al Valli un appuntamento imperdibile

ll giovane violinista ucraino Valeriy Sokolov – formatosi in Inghilterra e considerato uno dei più talentuosi della sua generazione – è con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Roberto Abbado (foto), stasera alle 20,30 al Valli, per un concerto il cui programma comprende Una barque sur l’océan di Ravel, il Concerto per violino e orchestra op. 14 di Barber e i Quadri di un’esposizione (orchestrazione Ravel) di Musorgskij. Une barque sur l’océan, dedicato al pittore Paul Sordes, è solo uno dei tanti pezzi per pianoforte a cui Ravel diede un suono nuovo orchestrandolo, nel 1907: in nessun caso la versione sinfonica è riuscita a oscurare quella pianistica originale, al contrario, i lavori circolano tutt’ora in entrambe le forme. Completato nel 1940, dopo la consacrazione internazionale segnata dall’esecuzione dell’Adagio per archi realizzata da Toscanini nel 1938, il concerto di Barber, arricchito dalla presenza del pianoforte, è caratterizzato da un linguaggio cantabilmente neoromantico, estroverso ed immediato. Ispirati a una mostra del pittore Victor Hartmann e scritti nel 1874, i dieci pezzi che compongono i Quadri di un’esposizione, e la ‘promenade’ che segna il passaggio da uno all’altro, costituiscono uno dei capolavori più originali dell’intera letteratura pianistica.

Nel 1922 Ravel orchestrò l'opera di Musorgskij riuscendo, con la sua capacità ineguagliata di giocare coi timbri strumentali, nell'impresa di eguagliare la potenza espressiva delle visioni musorgskiane originali. Roberto Abbado, che dirige il concerto, è stato insignito del "Premio Abbiati", direttore musicale del Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia e del Festival Verdi di Parma, ha diretto le orchestre internazionali più prestigiose.

Stella Bonfrisco