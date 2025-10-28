Solange Samantha Rizzetto morta folgorata nella doccia, il dolore senza pace del padre: “Sammy, che scherzo ci hai fatto?”

Novellara (Reggi Emilia), 28 ottobre 2025 – “Era una ragazza bella: fuori ma anche dentro. Era solare, piena di vita, gentile con tutti». È il ricordo di alcune amiche di Solange Samantha Rizzetto, confidato appena fuori l’abitazione di Strada Boschi, ieri mattina, dopo aver portato cordoglio e affetto ai parenti della giovane deceduta a soli 28 anni di età. «Era una ragazza straordinaria, molto attiva, sempre pronta ad aiutare gli altri, positiva, ottimista. Non riusciamo a credere che non ci sia più», aggiungono le amiche, in lacrime, mentre si allontanano.

A poca distanza da loro ci sono anche pure altri parenti, tra i quali uno zio, il fratello e il padre Roberto: «Posso confermare. Solange era una ragazza davvero speciale. Era la nostra gioia. Questo per noi è un momento terribile», confida davanti alla abitazione. Ma con la premura di rientrare in casa al più presto: «Mia moglie non sta bene, è molto scossa da quanto accaduto. Dobbiamo starle vicino», aggiunge prima di congedarsi con un saluto cordiale.

La giovane vittima era nata a L’Avana, a Cuba, ma già da giovanissima si era trasferita in Italia con la famiglia. Con lei, a Novellara, abitano anche il padre Roberto, la madre Iliana, il fratello Marsel, la sorella Claudia, oltre alla nonna. Una famiglia molto unita, che ora dovrà cercare di superare questo momento terribile. Solange aveva frequentato il Convitto Corso di Correggio. E nella stessa Correggio ora lavorava, al ristorante Doppio Senso, in via Circondaria, gestito dal compagno della sorella Claudia. Ieri notte stava tornando proprio dal lavoro quando, prima di andare a dormire, ha pensato di fare una doccia per rilassarsi.

La presunta folgorazione l’avrebbe colpita mentre era ancora nella doccia, tanto da coprire con il corpo il foro di scarico idrico, con l’acqua che ha cominciato a espandersi sul pavimento, anche verso l’esterno del bagno. Il lutto per la prematura e improvvisa morte della giovane colpisce le comunità di Novellara (dove abitava) ma anche quella di Correggio (dove lavorava e dove si era fatta conoscere per impegno e serietà nel servizio al ristorante).

Ovunque emerge tristezza e incredulità di fronte alla tragica notizia. Intanto, anche sul web l’accaduto ha destato un fortissimo cordoglio tra i tanti amici e conoscenti della giovane, oltre che tra cittadini che non la conoscevano ma che sono rimasti colpiti dalla gravità del dramma che ora colpisce i suoi familiari, per i quali la ragazza era un punto di riferimento. Lei era molto legata anche alla nonna, alla quale pochi giorni fa, per il compleanno, aveva dedicato una frase affettuosa: «Auguri alla donna più saggia, unica e migliore di questo mondo: il mio primo amore, la mia migliore amica, la persona più importante della mia vita e colei che mi ha reso ciò che sono. Auguri nonna, si e sari sempre la parte migliore di me». Centinaia i messaggi di condoglianze e i pensieri dedicati a Solange Samantha. «Che brutto scherzo ci hai fatto, Sammy. Ancora non ci credo», scrive un amico.