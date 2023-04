Sold out l’incontro con Nanni Moretti

È andata rapidamente sold out la sala del cinema Olimpia dove stasera alle 21 Nanni Moretti presenterà il suo nuovo film "Il sol dell’avvenire". La presenza

del regista assume un valore simbolico nel giorno della festa della Liberazione, per una pellicola il cui titolo prende spunto da un verso del celebre inno comunista "L’Internazionale". Moretti era stato nello stesso cinema di via Tassoni ben venticinque anni fa. I biglietti, non prenotabili, ma acquistabili solo al cinema, sono esauriti in poco. Ma chi ha già visto il film nei giorni scorsi, presentando il ticket, potrà accedere a fine proiezione (limitatamente ai posti disponibili) per l’incontro con l’autore.