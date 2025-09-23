Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
ReggioEmilia
23 set 2025
MATTEO BARCA
Cronaca
Sold out per la festa dell'uva: "Castellarano è un posto magico"

Molte sono state le iniziative organizzate a Castellarano, dal 17 al 21 settembre, per la festa dell’uva. "Un’edizione straordinaria", evidenzia con soddisfazione Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano. E’ stata anche organizzata una serata con ospite il giornalista Sigfrido Ranucci. Una festa "ricca – prosegue Zanni – di storia e tradizione, ma anche di innovazione e futuro, di musica e divertimento, di grandi ospiti, di gusti e sapori d’altri tempi. Di giovani e meno giovani, di giovanissimi d’animo sempre. Di nobiltà, quella dei vestiti storici che sottolineano ancor più la bellezza senza tempo del nostro bellissimo borgo medievale, come quella dell’animo delle persone, delle centinaia di volontari e delle associazioni che sotto l’amorevole regia di Chiara e di tutti i ragazzi della Pro Loco Castellarano, insieme, la pensano e costruiscono". Per Zanni Castellarano è un "posto magico. La nostra comunità è un posto magico. Abbiamo avuto l’onore di ospitare Sigfrido Ranucci, un giornalista con la g maiuscola. Un giornalismo che indaga, accende luci, racconta e che merita di continuare a essere servizio pubblico: di qualità, per tutti. La festa dell’uva è anche questo: tradizione e futuro, riflessione ed impegno, comunità".

m. b.

EventiFesta dell'Unità