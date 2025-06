Sold out per Roberta Bruzzone. In due ore ’bruciati’ 400 biglietti

I posti disponibili sono andati a ruba: in meno di due ore sono stati prenotati tutti i quattrocento biglietti del teatro Ruggeri di Guastalla per l’incontro con Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa forense. Un volto molto popolare della televisione nazionale, che il 20 giugno sarà chiamata a parlare al pubblico sul tema sempre attuale delle figure narcisistiche all’interno delle relazioni tossiche.

L’evento è stato organizzato dall’azienda ’Fol.Vez’ di Campagnola, grazie all’impegno di Giorgia Rossi, imprenditrice contitolare della ditta, da anni sensibile al contrasto alla violenza alle donne oltre che ai temi della salute e della solidarietà a 360 gradi.

Il titolo della serata è: "L’Ombra di Narciso: come riconoscere un manipolatore affettivo in ambito relazionale".

L’azienda promotrice ’Fol.Vez’, da sempre impegnata in attività riguardanti il sociale – come gli incontri sulla sicurezza sul lavoro destinati agli studenti – anche in questa occasione si pone come obiettivo quello di raggiungere l’incasso necessario per acquistare una moderna poltrona per dialisi per il nuovo Day Hospital Oncologico di Guastalla.

L’intero ricavato dai biglietti servirà infatti per questa iniziativa benefica.

Antonio Lecci