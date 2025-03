Undicimila euro nella cassetta del wc. “Due idraulici me li hanno rubati”

Reggio Emilia, 21 marzo 2025 – Chiamati a fare una verifica in vista di un intervento in una casa, avrebbero invece rubato denaro. È l’accusa di cui devono rispondere un idraulico di 40 anni e il suo aiutante di 48, che figurano a processo con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione investigativa, nel luglio 2022 sarebbero andati in un’abitazione di Cadelbosco per fare un sopralluogo preliminare a un’opera di manutenzione nel bagno. In questa stanza avrebbero trovato, dentro la cassetta di scarico del water, una scatola metallica di sicurezza chiusa a chiave: l’avrebbero forzata e poi si sarebbero appropriati del contenuto, 11mila euro in contanti. Le famiglie degli imputati e del derubato si conoscevano: risulta che i genitori dell’idraulico fossero amici del padre della parte offesa. Le indagini sono state svolte dai carabinieri.

Dopo l’udienza predibattimentale celebrata in gennaio, ieri è iniziato il processo davanti al giudice Michela Caputo: il pubblico ministero ha citato diversi testimoni e anche la difesa, affidata all’avvocato Claudio Bassi, ha presentato una lista corposa. A detta del derubato, lui nel momento del furto era fuori casa per lavoro e se ne sarebbe accorto al suo rientro alla sera. Vi è poi un altro episodio contestato: il derubato avrebbe poi chiesto un chiarimento sull’accaduto, contestando il furto, e si sarebbe passati alle mani.

L’idraulico 40enne è accusato di lesioni perché lo avrebbe colpito con diversi pugni al volto, causandogli un trauma cranio-facciale e una dislocazione mandibolare con conseguenze superiori ai 40 giorni. Secondo la tesi dell’imputato, vi sarebbe stato un antefatto: il figlio lo avrebbe colpito per primo rompendogli gli occhiali, e poi lui avrebbe reagito.

“Vi sono diversi aspetti della vicenda da chiarire, su cui sentiremo i testimoni da noi citati – dichiara l’avvocato Claudio Bassi –. Ad esempio i parenti dei nostri assistiti erano presenti nel momento della colluttazione". Il processo proseguirà in settembre.