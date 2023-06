"Soldi in contanti per i bonifici, poi dividono l’Iva"

Come funzionava il meccanismo delle fatture false? A spiegarlo è Guglielmo Battisti, il Dirigente della squadra mobile della questura che ha svolto le indagini in sinergia con le Fiamme Gialle . "In linea generale e cercando di semplificare, nella ipotesi base una società ’cartiera’ – cioè esistente solo sulla carta perché priva di sede, dipendenti, mezzi d’opera e di qualsiasi operatività che non sia quella finanziaria finalizzata a “fare” soldi per conto della criminalità organizzata o ordinaria – emette una fattura di un certo importo ad un’azienda che ha l’esigenza di assicurarsi una provvista in contanti fuori contabilità e di abbattere il proprio carico fiscale; supponiamo una fattura da 20mila euro per prestazioni mai svolte. Se l’operazione è finanziata dalla criminalità stessa, l’amministratore della ’cartiera’ consegna 20mila euro in contanti all’azienda che chiede la fattura; l’azienda stessa poi farà un bonifico di 20mila euro più Iva (se fosse al 22% significa che verserà 22.200 euro). In questo modo l’azienda ottiene della immediata liquidità contante e sottrae il proprio imponibile all’erario indicando spese inesistenti. L’Iva, poi, che è il primo e immediato profitto viene divisa secondo accordi interni al meccanismo delinquenziale. Supponiamo che ’cartiera’ e azienda dividano a metà: entrambi, emittente ed utilizzatore, guadagnano 1.100 euro". Infine, come emerge anche da intercettazioni e pedinamenti messi agli atti, gli uomini della cosca facevano piccoli prelievi per cercare di evitare gli ‘alert’ bancari. "Per la ’ndrangheta, le fatture false rappresentano uno dei più redditizi modelli di business illegali", evidenzia il colonnello delle Fiamme Gialle, Filippo Ivan Bixio.

dan. p.