Soldi per un favore: sei anni all’ex finanziere

Sei anni di condanna in primo grado, e interdizione perpetua dai pubblici uffici, per l’ex tenente colonnello della Finanza di Reggio Maurizio Urban, di origine friulana, accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Secondo la Procura, avrebbe intascato circa 30mila euro da una coppia di imprenditori suoi conoscenti per evitare, o indirizzare a loro favore, una verifica fiscale delle Fiamme gialle.

È questo il verdetto emesso ieri a Mantova dal collegio dei giudici presieduto da Enzo Rosina, a latere Chiara Comunale e Raffaella Bizzarro, che ha decretato l’assoluzione di Urban dall’accusa di ricettazione. L’ex tenente colonnello era andato in pensione nel giugno 2018 dopo aver prestato servizio a Reggio: a Mantova fu per sette anni dirigente comunale dell’area servizi alla città e anche comandante provinciale della Finanza. In passato era stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per l’imprenditore, che è morto, mentre la moglie, rimasta a processo, ieri è stata condannata a due anni. Per Urban il pm Paola Reggiani aveva chiesto 8 anni, sostenendo che, visto il suo ruolo di pubblico ufficiale, non poteva beneficiare di alcuna attenuante generica. Per la donna, invece, la domanda è stata di 6 anni.

Nella scorsa udienza era stato sentito come testimone un finanziere che in passato lavorò a Suzzara. Lui conobbe l’imputata nel 2014, dopo l’accertamento fatto in una sua ditta. La rivide mesi dopo, quando lui già lavorava in Umbria. La donna chiese di vederlo e il finanziere la invitò a sentirsi su whatsapp: lei gli riferì che "quell’ Urban mi è costato 30mila euro, ha messo in mezzo mio marito e a breve devo dargliene altri 5.000 per tenere a bada l’accertamento sulla ditta". Il teste riferì ai suoi superiori e al suo ex comandante di Suzzara, dando così il la alle indagini.

Poi era stato sentito Urban, che aveva detto di aver conosciuto la coppia tramite un amico di famiglia: "Lui mi disse che la donna era preoccupata per un controllo fiscale in ditta e che voleva avere copia dei documenti, pratica che la Finanza può fare e per questo mi attivai. Nel marzo 2018 fui invitato a visitare l’azienda di Quistello: venni a sapere che lei non aveva ancora ricevuto i documenti e così chiesi al comandante di Suzzara se avesse proceduto. Poi non ho più saputo nulla". Ieri la difesa ha sostenuto che Urban si fosse mosso per far avere un valido avvocato alla donna per la questione dei documenti e perché avevano quel conoscente in comune.

Un altro processo a carico di Urban, quand’era in servizio a Reggio, è approdato un anno fa al tribunale militare: si sarebbe fatto liquidare 2.500 euro di spese che sarebbero però risultate estranee alle ragioni di servizio.

Alessandra Codeluppi