Soldi spariti dai conti condominiali. Liquidazione dei beni di Castiglioni

La sezione fallimentare del tribunale di Reggio ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico di Graziella Castiglioni, l’ex amministratrice di condominio rinviata a giudizio e finita nei guai per il reato di appropriazione indebita. Tre creditrici (ex dipendenti dello studio Castiglioni Graziella) hanno presentato un esposto per spettanze per 110mila euro. Sono pure emersi debiti fiscali per un importo di circa 444mila euro e d’oltre 34mila euro con l’Inps.

Si tratta ora di una fase iniziale dopo l’apertura della procedura. L’avvocato Serena Barbato è stata nominata liquidatore dal tribunale che ha chiesto anche, entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, di provvedere alla formazione "dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione" da depositare in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato.

La liquidazione ha una durata di tre anni. Il tribunale ha disposto che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata "nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura".

Ha anche ordinato al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori. Ha inoltre disposto che il liquidatore provveda "all’apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del giudice su cui accreditare le somme oggetto del piano". Castiglioni, residente a Scandiano, era stata rinviata a giudizio lo scorso dicembre. Ha scelto il processo con rito ordinario e nei prossimi giorni è prevista l’udienza in cui saranno ascoltati i testimoni.

Il sindacato Cisl e Adiconsum lo scorso anno, dopo che era scoppiato il caso, aveva messo a disposizione i suoi avvocati per le azioni civili e penali sulla vicenda che aveva creato preoccupazione e rabbia tra tante famiglie per bollette inevase, utenze a rischio e altri problemi. Non sono mancate le testimonianze dei cittadini in grande difficoltà per bollette e spese condominiali non pagate.

Matteo Barca