Soliani contro La Russa "Ringrazi la Resistenza se è capo del Senato Antifascismo alla base"

di Mariagiuseppina Bo

"Chissà se La Russa capirà che deve ringraziare la Liberazione per essere oggi a capo del Senato...". Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi nonché ex senatrice, commenta così le parole di Ignazio La Russa di due giorni fa a Palazzo Madama ("L’antifascismo non è in Costituzione", ha detto salvo poi ieri fare retromarcia: "Stravolte le mie parole", annunciando anche azioni legali).

"Come diceva Bulow, al secolo Arrigo Boldrini, comandante della 28ª brigata a Ravenna – cita la Soliani – chi ha combattuto per la libertà lo ha fatto per chi c’era, per chi non c’era e per chi era contro. Anche per La Russa... Salvini si è smarcato dicendo che lui festeggerà il 25 Aprile? È positivo che ci siano differenze nella maggioranza, ma francamente dovremmo essere tutti sicuri. La Liberazione non è una pietra d’inciampo, ma una pietra angolare sul quale è stato costruito tutto l’edificio, ossia l’Italia. Questi dovrebbero essere fondamentali assodati, ma siccome è necessario ricordarlo continueremo a farlo. Anche al presidente La Russa...".

Poi, nel presentare il programma di martedì a Casa Cervi ribadisce: "Sarà un 25 Aprile nuovo, diverso da quelli precedenti. Non solo perché sono passati 80 anni dall’inizio della Resistenza, ma anche perché è necessario raccontarlo al popolo dato che chi sta guidando il Paese non ha ancora capito tante cose...". Ecco spiegato il significato del titolo ’Resistenza al plurale’ dell’evento a Gattatico. "È una delle feste della Liberazione più importanti d’Italia, sono attese migliaia di persone – continua Soliani – Ci sono parole preoccupanti, anche di ministri, che evocano idee allarmanti: prima, si parla degli immigrati come ’carico residuale’ poi come ‘sostituzione etnica’. Siamo di fronte a un approccio inquietante per inadeguatezza e violazione di diritti umani fondamentali. Oggi più che mai è tempo di vigilare. A Casa Cervi, il popolo protegge e difende la Repubblica democratica e antifascista".

Protagoniste al Cervi saranno le donne resistenti, in Italia e nel mondo, che si battono in nome degli stessi valori che hanno animato i sette fratelli Cervi. La Festa si apre alle 12 col concerto di Vinicio Capossela, che partecipa con Mara Redeghieri. Alle 13, nel Museo c’è lo spettacolo "Fiori per un nome di battaglia. Scrittura in fieri sulle donne resistenti di ieri e di oggi", di Moira Mion. Dalle 14,30 i saluti istituzionali della Soliani col governatore della Regione, Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, i sindaci Luca Vecchi (Reggio), Luca Ronzoni (Gattatico) e Alessandro Spanò (Campegine). Alle 15.30, Cisco e la Bandabardò, per gli evergreen "La pianura dei sette fratelli" e "Bella ciao"; alle16.30 testimonianze di donne, Teresa Vergalli (staffetta partigiana) Francesca Mannocchi (giornalista inviata in Ucraina), Diana Bota (attivista ucraina), Zin Mar Aung (ministra del Myanmar, Resistenza Birmana), Gulala Salih e Pegah Moshir Pour (Kurdistan e Iran). Alle 18 il mini concerto de Lo Stato Sociale. Infine il dj set Resistente", con Mark Bee e Keemani. Numerosi gli stand enogastronomici, punti ristoro, bancarelle, parcheggi, navette gratuite (ogni 30 minuti dalle 10 alle 2). È possibile raggiungere Casa Cervi anche in treno (navetta alla stazione di Sant’Ilario). La festa è trasmessa in diretta streaming sul sito dell’istituto Cervi.