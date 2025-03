Soliani e Bissoli vincono con 78 colpi

La tappa del circuito International Pairs Italy ha aperto sabato scorso il fine settimana agonistico al Golf Terre di Canossa. La gara è andata in scena con formula a coppie premiando quanti, alle doti tecniche, hanno messo in atto la strategia migliore. La vittoria è andata a Domizio Soliani e Andrea Bissoli che hanno completato le 18 buche da campionato in 78 colpi. Nella categoria netta Andrea Fava e Pietro Pavesi (43) hanno preceduto Veronica Farioli e Sara Aguzzoli (41). Premio speciale quale miglior coppia mista a Guido Chiesi e Italina Cerioli (36).

Il giorno seguente Giovanni Baroni ha vinto la tappa del circuito Golf & Sapori. Lo ha fatto con un giro in 82 colpi. In prima categoria Mauro Biscuoli (29) ha superato Leonardo Prampolini, appaiato nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche, al termine di un test a testa all’ultimo colpo. In seconda Roberto Todescato (35) ha lasciato a tre lunghezze Max Fornaciari mentre in terza Veronica Farioli ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 42 punti, risultando irraggiungibile per la brava Silvia Morandi a quota 40.

Andrea Ronchi