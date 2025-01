"Solidarietà alle forze dell’ordine"

Diversi i banchetti avviati dalla Lega e dalle forze di centrodestra, anche nel Reggiano, per raccogliere firme tra i cittadini in supporto alle forze dell’ordine, anche a fronte dei recenti casi in cui carabinieri e poliziotti sono finiti al centro di indagini per il sistema usato per fermare persone sospette o che stava mettendo a rischio la sicurezza altrui. Al banchetto allestito a Guastalla, lo scorso fine settimana in via Gonzaga, presenti pure consiglieri comunali di Guastalla, Novellara, Boretto, Castenovo Sotto. Con la petizione si chiedono maggiori tutele per le forze dell’ordine: le bodycam, assistenza legale, pene più severe per i reati di violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, maggior contrasto a rivolte in carcere e centri accoglienza, estensione dell’uso del taser a tutte le forze dell’ordine.