Solidarietà dopo il Covid

Un progetto che coinvolge comunità rurali di 5 Paesi dell’Unione Europea - cinque Comuni e due associazioni non profit - che mira a migliorare l’impegno dei cittadini nella società civile, analizzando la solidarietà nella fase post Covid ed eventuali nuove criticità. Cavriago partecipa per l’Italia con il comune di Usseaux, in Piemonte. Con loro Cestica (Croazia), Obcina (Slovenia), Heiningen (Germania), un ente benefico ungherese e uno sloveno. L’obiettivo è promuovere volontariato e cittadinanza attiva nel post pandemia.

Il ’gemellaggio’ è organizzato in 7 eventi di 3 giorni, in ogni Stato. Ogni evento include la condivisione di buone pratiche che mostrano come i cittadini possono impegnarsi come volontari su questioni locali in tanti ambiti: protezione civile, solidarietà, inclusione sociale, ambiente, istruzione, cultura e salute mentale. Laboratori, presentazioni, visite, lavori di gruppo e dimostrazioni incoraggeranno il volontariato e miglioreranno la comprensione di come l’impegno dei cittadini contribuisca alla crescita sostenibile. Parteciperanno direttamente circa 590 persone, ma si stima che si possano coinvolgere ed informare in tutto 350mila persone.