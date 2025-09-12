Solidarietà e natura, il cuore del G.a.s.t.. Due giornate di sole, trekking e sorrisi

Anche quest’anno G.a.s.t, associazione che dal 2008 ha l’obiettivo di rendere lo sport accessibile anche a persone con abilità diverse, ha organizzato due giorni di immersione totale nella natura. L’escursione è partita da Civago con destinazione Rifugio Segheria, qui i ragazzi hanno avuto la possibilità di passare la nottata all’interno della Casa del Custode o in una delle tende montate per l’occasione. Due giornate rese possibili grazie al supporto di tutti gli operatori e volontari del G.a.s.t. e dal supporto di Transcoop, rappresentata da tanti dipendenti e dai membri del Cda.

Il presidente di Transcoop Massimiliano Toscanini, ringraziando G.a.s.t. ha commentato così la giornata: "Siamo stati travolti dalle emozioni regalateci dai sorrisi e dagli incantevoli cuori di questi meravigliosi ragazzi. La loro energia assieme alla passione dei volontari ed alla forza dei familiari, sono per noi motivo di sincera ammirazione. Ringraziamo il presidente Giacomo Cibelli, tutto il gruppo del G.a.s.t. e tutti i colleghi che hanno partecipato, ma ringraziamo soprattutto i soci che permettono a Transcoop di essere al fianco di G.a.s.t e altre associazioni del territorio".

Una iniziativa a sostegno delle persone, del sociale e del territorio che Transcoop ha sposato con entusiasmo ed impegno. L’azienda ringrazia il G.a.s.t. e tutti i partecipanti.