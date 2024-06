Solidarietà sul territorio. Renergy, donati 80mila euro agli enti del terzo settore

Renergy, consorzio di acquisto di energia elettrica, gas e telefonia fissa e mobile, promosso da Unindustria Reggio Emilia e costituito da aziende del territorio, ha scelto di stanziare la somma di 80mila euro da erogare ad enti del terzo settore operanti nell’ambito assistenziale e sanitario. Beneficeranno della donazione quattro iniziative: All Inclusive Sport di CSV Emilia, associazione CuraRE Onlus a supporto di Mire Maternità Infanzia Reggio Emilia, Fondazione Grade Onlus per il supporto e le necessità del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia (Core) e Caritas Correggio per contribuire alla realizzazione di un emporio solidale.

Il neo Presidente del Consorzio Oscar Riccò, ha dichiarato: "Consorzio Renergy, un gruppo di acquisto senza scopo di lucro, che opera per conto di oltre mille realtà economiche, conferma anche per il 2024 l’impegno nel sostegno ad iniziative a favore della collettività portando così a 280.000 euro le risorse che, dal 2016 ad oggi, sono state messe a disposizione della società reggiana".

Il consorzio Renergy nasce nel 2000 ed agisce come gruppo di acquisto per le imprese clienti individuando le soluzioni contrattuali più adatte in funzione della tipologia di utilizzo dell’energia.

Le imprese seguite dal Consorzio possono beneficiare di condizioni tariffarie di alto livello che ben difficilmente potrebbero spuntare se operassero singolarmente.