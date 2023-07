Solisti Filarmonici Italiani ai Chiostri Villaggio Stranieri salotto del jazz

C’è una nuova tappa del Festival dei pianisti reggiani, stasera alle 21,30 ai Chiostri di San Pietro a Reggio, nel programma di Restate. Protagonisti del concerto sono i Solisti Filarmonici Italiani con un repertorio che spazia da Johann Sebastian Bach fino ad Antonio Vivaldi. Biglietti a 10 euro disponibili su vivaticket, alla biglietteria del Valli o (nella serata dello spettacolo) ai Chiostri di San Pietro. Informazioni: tel. 0522-458811. L’orchestra da camera rappresenta una realtà di livello internazionale, con i componenti che hanno svolto una rilevante attività concertistica, suonano come "Prime Parti Soliste" nelle maggiori orchestre italiane o sono vincitori di importanti concorsi internazionali.

Alle 21 musica anche al circolo del Villaggio Stranieri, con "Il salotto del jazz del martedì", a cura dell’Accademia di Quartiere in collaborazione che Cinqueminuti Aps e Natiscalzi dt. Per informazionI: tel. 349-6758370. Dalle 19 gnocco fritto e aperitivi, dalle 21 via a concerto e jam session. Alle 21,30 all’Arena Stalloni il film "Mission impossibile dead reckoning", di Christopher McQuarrie, girato quest’anno negli Usa. Alle 21,30 alla Panizzi i "Piccoli incanti notturni", apertura straordinaria della biblioteca con eventi e narrazioni accompagnate da musica dal vivo per bambini e famiglie, a cura di Daniele Aristarco.