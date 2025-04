Sollevamento delle acque, lavori ai Torrioni

Sono in corso importanti interventi ai Torrioni, l’impianto di Gualtieri della Bonifica dell’Emilia Centrale, per creare un sistema capace di sollevare fino a cinque metri cubi al secondo di acqua per poi reimetterla nel Canale Derivatore. Si tratta di un lavoro di sostituzione alle pompe idrovore che si è reso necessario e utile al Torrione a supporto di un impianto che serve oltre cinquemila ettari di territorio dal punto di vista idraulico ed irriguo. Una struttura di fondamentale importanza in caso di emergenza per eccessive precipitazioni, ma anche in caso di lunghi periodi di siccità.

Il cantiere è stato visitato dai consiglieri della Bonifica dopo l’incontro col presidente Lorenzo Catellani. E’ stata inoltre l’occasione per l’omaggio al consigliere Filippo Gazza, scomparso a dicembre, ora sostituito nel cda consortile da Erika Sartori, imprenditrice agricola zootecnica.

Con la sua botte passante sotto le acque del Crostolo, l’impianto rappresenta un esempio storico di ingegneria idraulica di inestimabile valore e con i suoi potentissimi impianti di pompaggio si presenta come un complesso di archeologia industriale tuttora in funzione.

Inaugurato nel 1923 è il luogo di perfetta congiunzione di una storia di ingegneria idraulica illustre e del lavoro bracciantile organizzato in cooperative.