Solo il Barcellona ha preso più pali della Regia

Solo Lewandowski e compagni hanno colpito più legni della Reggiana: considerando la Serie B italiana e i cinque maggiori campionati europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1), infatti, il Barcellona domina con 16 legni tra pali e traverse, e poi c’è proprio la Reggiana con ben 13 legni (al pari del Frosinone). Completano il podio Chelsea e Paris Saint Germain con 12, poi ecco il Bayer Leverkusen a 11, e a quota 10 ci sono Atalanta e Cagliari. Non troppo lusinghiero come dato, perché non è solo sfortuna, ma c’è anche imprecisione: vedendo il bicchiere mezzo pieno, però, possiamo dire che la Reggiana (che a tratti in questi mesi ha fatto tanta fatica a segnare) raddrizzando la mira potrebbe trovare più reti.

Nemmeno la bella vittoria di Santo Stefano con la Juve Stabia per 2-1 ha risparmiato i granata: al minuto 22, avanti 1-0, ecco la traversa di testa di Lucchesi. Poteva essere il 2-0, che arriverà comunque soltanto 2’ dopo con Vergara. Nonostante tutti gli alti e bassi la Reggiana ha chiuso il girone d’andata con 21 punti, in 14ª posizione (salvezza diretta), a +1 sui playout. I gol fatti sono 19 (media di uno a partita): un numero che poteva essere migliore se anche solo un paio di legni fossero entrati.

Chiedere soprattutto a Portanova e Vido, che ne hanno presi 3 a testa (in B più di loro solo Ambrosino del Frosinone, con 5). Poi, restando alla Reggiana, ci sono a quota 2 Vergara e Gondo, e poi uno per Kabashi e Lucchesi (a questi ne va aggiunto uno in mischia).

Alcuni hanno inciso parecchio: domani si va a Mantova, e all’andata sul 2-1 Portanova prese il palo all’83’ mancando il tris (al 94’ arriverà la beffa con lo sfortunato autogol di Meroni per il 2-2 finale). Ancora il numero 90 protagonista con la clamorosa traversa interna nello 0-0 in casa con la Salernitana. Pesanti anche i due legni di Vergara, presi in situazione di equilibrio nella gara col Sudtirol (persa poi 3-1). Sfortunato Vido a Spezia: un clamoroso palo al 74’ sull’1-0 per i liguri. Pure quella di Kabashi grida vendetta: traversa su punizione (sull’1-1) all’ultimo secondo di Cesena. Col palo di Oyono preso giovedì con la Salernitana, anche il Frosinone è a quota 13 legni.

E’ una statistica che può essere letta in vari modi: il paradosso vuole che il Sassuolo, per esempio, abbia i migliori dati offensivi certificati dai 41 gol fatti, ma ha colpito meno legni di tutti in B (solo 2). Pochi legni, in questo caso, non perchè i neroverdi producano poco, ma perchè quando lo fanno sono dei cecchini.