"Solo il lavoro può fermare il declino"

Rivela la reale situazione che vive la montagna, la lettera di Natale che un cittadino originario di Sologno (Villa Minozzo) ha inviato simbolicamente, al presidente della Regione Stefano Bonaccini. Autore della lettera, ricca di indicatori demografici che tracciano il declino dei comuni del crinale appenninico, è il Giuseppe Bonacini (foto), sociologo che ha lavorato molto nell’ambito sociale, ricoprendo diversi incarichi tra cui quello di segretario Confartigianato di Reggio. Giuseppe Bonacini, partendo dal 1951 ad oggi 2023, rileva, attraverso dati inconfutabili, il forte calo demografico dei comuni dell’Unione Appennino. E in particolare: Ventasso da 11.016 a 3.974 abitanti (-63,9%); Vetto da 3.800 a 1.794 abitanti (-52,8%); Villa Minozzo da 8.594 a 3.516 abitanti (-59,1%).

"I dati sono impietosi – si legge nella lettera di Bonacini - e ci segnalano i tre comuni, Vetto, Ventasso e Villa Minozzo, che hanno ormai raggiunto il punto di non ritorno, ovvero la soglia oltre la quale questi enti non sono più in grado di invertire, con le proprie risorse umane, il declino demografico. La natura, il verde, la tranquillità, la qualità dell’aria e dell’acqua sono graditi ma non bastano a trattenere o ad attrarre in modo permanente giovani e famiglie: è con questa realtà che occorre fare i conti. L’emergenza della nostra provincia è l’alto Appennino e la priorità assoluta per fermare il declino del crinale è creare lavoro per consentire la permanenza ed il radicamento di popolazione nel territorio. Il contributo delle poche aziende private che operano sul territorio appare di gran lunga più efficace dell’insieme degli interventi pubblici (dalle iniziative del Parco nazionale ai contributi per il trasferimento di nuclei familiari in Appennino). L’occupazione creata da E80 Group, la recente iniziativa con Gor.Far a Carpineti, è l’esempio più evidente. Una situazione eccezionale non può essere affrontata da normale amministrazione, non basta".

Commenta il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti: "Da soli non ce la facciamo a invertire la tendenza demografica, occorrono interventi superiori. Io continuo a insistere sulle infrastrutture e sui servizi per trattenere la gente in montagna: Ligonchio non ha neanche il servizio bancomat. Noi avevamo a Collagna la sede Agac proprio perché avevamo concesso tutte le sorgenti dell’acqua. Quando l’Agac è diventata importante come Iren, è stata trasferita a Castelnovo Se è facile per i lavoratori della montagna andare a lavorare alla bassa, non capisco perché la stessa cosa non valga anche per quelli della bassa venire a lavorare in montagna".

