"Solo il medico può decidere se usare l’ambulatorio di Taneto"

Nulla di deciso sulla possibilità di garantire la presenza di un medico di base a Taneto: "È tuttora oggetto di confronto e discussione e la situazione non si è ancora stabilizzata, ma credo sia giunto il momento di fare un po’ di chiarezza", dice il sindaco di Gattatico, Luca Ronzoni.

Lo spazio di Taneto resta disponibile per un utilizzo medico, ma la scelta di utilizzarla spetterà esclusivamente ai dottori. Nel frattempo, "con la creazione del nuovo centro medico La Camelia, alla fine dello scorso anno, tutti i medici di famiglia che operano a Gattatico vi hanno trovato sede - dice il sindaco -. Consapevoli della situazione, tutti i soggetti coinvolti dall’operazione Centro Medico hanno operato affinché il locale che ospita l’ambulatorio di Taneto rimanesse a disposizione. Pertanto l’ambulatorio è restato nelle disponibilità del Centro Medico, senza spese d’affitto e di gestione da agosto 2022".

Disponibilità del locale, mentre "il Ctr sta completando l’iter per l’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria - prosegue Ronzoni -, necessaria per svolgere l’attività di diagnostica, che sarà sia privata, sia pubblica convenzionata".

Il bando per la sostituzione del medico di base di Taneto ha valenza comunale. Il medico subentrato ha la copertura di tutto il Comune e la facoltà di stabilire la sede del suo ambulatorio su tutto il territorio comunale è e rimane una sua libera scelta. "L’Amministrazione Comunale non ha alcun potere in merito così come il Distretto Sanitario. In altre parole può decidere solo il medico assegnatario dell’incarico, eventualmente in collaborazione con gli altri medici dello Centro Medico. Ciononostante sono già stati organizzati due incontri tra le parti, con molteplici telefonate e confronti", conclude Ronzoni.