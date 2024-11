Solo quattro reggiane qualificate, Vianese super. Rigori amari per Correggese, Bibbiano e Brescello

Oltre al Lentigione, solo altre quattro reggiane su undici restano in corsa. Vianese, Castellarano, Campagnola e Bagnolese passano il turno. È l’esito degli scontri diretti del mercoledì di Coppa Italia fra Eccellenza (ottavi di finale) e Promozione (sedicesimi) che si è disputato tra il pomeriggio e la serata di ieri.

In Eccellenza doveva uscirne per forza una dal derby fratricida tra Fabbrico e Vianese: succede tutto nei primi ventidue minuti col vantaggio dei padroni di casa con Minelli al 12’, poi gli ospiti ribaltano tutto prima al 17’ con Falanelli, infine col decisivo Rizzuto. Fatali invece i calci di rigore (senza passare dai supplementari, come da regolamento della competizione) per la Correggese che dopo uno scialbo 0-0 ai tempi regolamentari al Borelli, perdono 4-2 dal dischetto contro il Nibbiano Valtidone, neo capolista in solitaria della ’Serie A’ dei dilettanti: una buona prova comunque nei 90’, al netto del turnover, per gli uomini di mister Ivano Rossi. Lotteria dei rigori amara anche per il Brescello Piccardo che torna a casa sconfitta dal campo piacentino dell’Agazzanese: dopo l’1-1 con Iaquinta junior – Giuseppe, figlio di Vincenzo, ex campione del mondo e bomber di Juventus e Udinese – che al 47’ aveva portato in vantaggio i suoi che si sono fatti raggiungere due minuti dopo da Carella, sono meno precisi dagli undici metri: finisce 6-5. Mentre non c’è storia per il Borgo San Donnino strapazzato dal Real Formigine per 3-1, con gol della bandiera di Marcellini: i padroni di casa la chiudono in poco più di mezzora con Stefanini, Crispino e Bellentani su rigore.

In Promozione, penalty sfortunati anche per il Bibbiano San Polo che esce in casa contro la Sannazzarese (4-6) dopo l’1-1 nei tempi regolamentari: il vantaggio di Pavarini è durato otto minuti, con gli ospiti che avevano impattato con Ferro. Fuori anche il Luzzara che perde 2-0 sul fortino del Futura Fornovo Medesano e il Boretto che soccombe al cospetto della Pontenurese vicecapolista in campionato. Mentre continua il magic moment di Castellarano e Campagnola che passano il turno. I ceramici azulgrana stendono lo United Carpi. Bastano un gol al 36’ di Vandelli – che mette in rete uno spiovente sorprendendo il 2007 Cucci, all’esordio – e uno di Ferrara che nel finale approfitta di un malinteso tra la difesa e il portiere carpigiano per il 2-0, dopo che gli ospiti avevano sfiorato il pareggio cogliendo una traversa. Mentre i rosanero della Bassa reggiana vicno di misura in casa contro il Fiorano:

decisiva al 68’ la rete di Carlucci dal dischetto dopo che Chakir era stato atterrato in area. Brivido finale con un gol annullato ai modenesi per offside.

Infine, bella e convincente vittoria della Bagnolese che riemerge espugnando 0-2 il bunker dell’Alsenese: apre le danze il bomber albanese Kulluri su rigore al 28’, poi otto minuti dopo raddoppia Torri che mette la partita in ghiaccio.

A decretare le prossime avversarie del poker reggiano, sarà il sorteggio nei prossimi giorni.