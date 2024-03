solo una ramanzina

Se l’è cavata con una ‘lavata di capo’ da parte dei vigilantes alla sicurezza e delle forze dell’ordine. Il giovane, accompagnato da una docente e dalla guida che ha fatto da traduttrice, ha chiesto subito scusa, mostrandosi pentito dell’accaduto. "Pensavo non fosse importante", si sarebbe giustificato. Poi ha mostrato il luogo dove aveva raccolto l’oggetto metallico. Essendo all’esterno del campo di sterminio, non si trattava di un cimelio protetto dal museo ed è stato rilasciato senza essere denunciato. Ma ha comunque ricevuto il diniego per continuare la visita, dovendo così rinunciare al tour nel campo di Auschwitz.