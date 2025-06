Solstizio d’estate: domani sera la magica notte di San Giovanni

Si avvicinano il Solstizio d’estate e la Notte di San Giovanni, associata a riti pagani legati all’acqua ed al sole, e a tradizioni come la raccolta delle noci fresche per preparare il nocino. Per Cavriago la ricorrenza è molto importante. Domani nella sera della Vigilia si celebra infatti, da tempo immemorabile, la "Roseda ed San Svan": ci si reca a piedi all’antico oratorio fuori dall’abitato, in mezzo ai campi sulle prime colline del Ghiardo, e si attende insieme di "prendere la rugiada" (acqua benedetta in una notte magica), festeggiando con i compaesani. La chiesolina è amatissima anche dai non credenti. A Cavriago - dove il confronto dialettico è come il sale e la discussione su ogni argomento è sempre vivacissima -, per secoli le parrocchie erano due e due i patroni: San Nicolò e San Terenziano. Fu il vescovo Caprioli, in occasione del Giubileo dell’anno 2000, a fare il miracolo: San Giovanni Battista venne scelto come santo patrono unico, senza nessuna polemica. Lunedì sera, dunque, presso l’oratorio si inizierà a friggere gnocco alle 19,30; lo si potrà consumare sul posto con salumi, chizze e bevande. Alle ore 20 sarà celebrata la santa messa, poi alle ore 21 si esibiranno gli sbandieratori del gruppo locale, a cura della Contrada di Monticelli. Il tutto allietato dalla musica di Giorgia Monti. Martedì 24 giugno dalle ore 8 alle ore 20 l’Ausl attiverà la Guardia medica straordinaria (tel. 0522 290001) in sostituzione dei medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta.

f.c.