Sonate di Brahms al Valli col violino di Hahn

Le sonate per violino di Brahms sono probabilmente le più importanti dopo quelle di Beethoven e sono in genere esempi eccellenti della sua ricca opera di musica da camera.

Possono essere ascoltate in un’unica serata al Teatro Municipale Valli nel concerto (con inizio alle 20,30) della violinista americana Hilary Hahn con il pianista svizzero Andreas Haefliger, un vero incontro al vertice della musica da camera. Composte nel decennio 1879-1889, sono la n. 1 in sol maggiore, op. 78, la n. 2 in la maggiore, op. 100 e la n. 3 in re minore, op. 108.

Pur differenti tra di loro, le tre Sonate ben rappresentano il mondo poetico brahmsiano: "Ogni cosa in questi luoghi mi dà l’emozione di un canto assoluto" scrive Brahms da uno dei soggiorni estivi in cui vennero concepite le sonate. Opere che appartengono alla piena maturità nel momento in cui Brahms, dopo l’esperienza di sinfonista, si ritornava all’amata musica da camera. Si tratta di opere contrassegnate da una cantabilità liederistica, tenera e intensa, dalla consueta, sapiente elaborazione del materiale tematico e da una rinnovata dialettica tra i due strumenti, tesa più all’equilibrio che al virtuosismo.

"Queste righe per farti sapere quanto mi ha commosso la tua nuova Sonata - scrive Clara Schumann a Brahms nel 1879 - L’ho provata non appena l’ho avuta fra le mani: lacrime di gioia. Dopo l’incantevole primo tempo, puoi immaginare la felicita` quando giunsi al terzo, con la mia melodia preferita: se dico la ‘mia’ melodia, è perche´ sono convinta che nessun altro essere possa provare la stessa emozione. Mi esprimo male, lo so, ma il cuore batte forte". Geniale e dissacrante nel suo approccio alla musica, la violinista americana Hilary Hahn, è una delle più apprezzate violiniste della scena contemporanea. Vincitrice di tre Grammy, con più di 20 album realizzati è un’icona che affascina anche il mondo dei più giovani con una forte carica umana e una straordinaria energia. Fonde musicalità espressiva, grande capacità tecnica e un variegato repertorio dettato dalla sua curiosità artistica. Andreas Haefliger è noto per la sua sensibilità, le intuizioni musicali sempre molto acute e il suo eccezionale pianismo. Rispetto alle sue esibizioni in concerto gli si attribuisce una passione e un’umanità totalizzanti. Terminati gli studi, si è da subito esibito con le maggiori orchestre americane ed europee ed è riconosciuto sempre come un solista eccellente. www.iteatri.re.it Stella Bonfrisco