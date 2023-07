Soncini e Malavasi (Pd): "Pnrr, ritardi pesanti A rischio ospedali e case di comunità"

"Ritardi pesanti nell’attuazione dei fondi Pnrr sulla sanità. Case e ospedali di comunità sono a rischio". A lanciare l’allarme sono la deputata Ilenia Malavasi e la consigliera regionale Ottavia Soncini. Le due politiche Pd chiedono chiarezza al Governo e nei rispettivi consessi hanno presentato due atti.

"Vorremmo finalmente una parola di chiarezza da parte del governo – chiosano – Sono in grado di realizzare tutte le case di comunità e gli ospedali di comunità? Ma, soprattutto, sono intenzionati a farli oppure non credono più nel progetto? Nell’ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr non c’è una riga sulle 1350 case di comunità da realizzare. Il governo non può continuare con le ambiguità, deve delle risposte al Paese".

La Regione Emilia-Romagna, che ad oggi conta 128 case della salute su un totale nazionale di 500, con le risorse Pnrr della missione 6 aveva programmato la realizzazione di 84 nuove case della salute (per 124,6 milioni di euro), 45 Centrali operative territoriali (15,3 milioni) con la funzione di coordinamento della presa in carico del paziente e di raccordo tra i professionisti coinvolti, 27 ospedali di comunità (68 milioni) oltre a interventi per apparecchiature, tecnologia e adeguamento sismico per circa 145 milioni.

"La salute – concludono le due esponenti Pd – è un bene comunitario: o c’è una assunzione comunitaria o se no il bisogno di salute troverà sempre meno risposte visto il sotto finanziamento del fondo sanitario nazionale e la mancanza di medici e infermieri".