Sondaggi geologici, oggi saranno chiusi gli svincoli

Oggi, dalle 7, saranno chiusi al transito gli svincoli tra la sp 467R Pedemontana e la sp 486R di Montefiorino tra Villalunga e Sant’Antonino.

La chiusura durerà fino a sera o, al massimo, interesserà parte della giornata di domani per consentire l’esecuzione di sondaggi geologici e geotecnici in prossimità degli svincoli.

Il traffico verrà deviato da Casalgrande verso Sassuolo sulla sp 486R fino alla prima rotatoria dove, tornando indietro, i mezzi potranno percorrere gli svincoli nel tratto che dalla sp 486R conduce verso Sassuolo; da Castellarano e verso Casalgrande in direzione di Sassuolo in cui verranno fatti uscire sulla destra subito dopo il ponte e, attraverso una rotatoria, reindirizzati in direzione Casalgrande; da Sassuolo e verso Castellarano in direzione di Casalgrande e, alla prima rotatoria, verranno fatti tornare indietro in direzione Castellarano.