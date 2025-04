Sonia, da dentista a pittrice e scultrice

E’ aperta all’ex chiesa di San Francesco a Guastalla, in centro storico, la mostra "La luce che c’è in me" dell’artista Sonia Maria de Oliveira. Esposti trenta quadri e dieci sculture.

Sonia Maria De Oliveira, di origine italiana, nasce a Mandaguaçu nello Stato del Paraná, in Brasile, ma da bambina si trasferisce con la famiglia a Ribeirão Preto, vicino a San Paolo. Laureata in odontoiatria, a lungo ha svolto la professione. Poi il trasferimento in Italia.

Grazie all’arte, ha vinto la nostalgia per il suo Paese e la sua famiglia d’origine, ha scoperto una nuova vocazione che ha cambiato la sua vita, riempiendola di colore e di gioia. Autodidatta, ha iniziato a dipingere nel 2002. Ha perfezionato le tecniche con gli insegnamenti della pittrice modenese Carla Zoboli.

Ha scoperto anche un talento per la scultura nel 2011, quando ha frequentato un corso al Centro Arti Figurative di Migliarina. I colori che rappresenta sono quelli della natura, della vita, dell’armonia e della leggerezza che si uniscono insieme per rappresentare la luce. Sono colori vivi che invitano alla gioia.

Nelle sculture, le vibrazioni della sua arte diventano un inno alla vita, all’uomo e alla donna che sorridono all’esistenza sempre e comunque.