Sonno e capricci, due incontri dedicati ai giovani genitori

Il nido L’Aquilone di Albinea, in collaborazione con il centro delle famiglie dell’Unione Colline Matildiche, propone due incontri dialogati sulla gestione del sonno e i primi conflitti. Il primo appuntamento, dal titolo ‘Io non ho sonno… invece io sì’, è in programma per domani mattina, sabato 1° aprile, alle ore 10. Il secondo incontro, dal titolo ‘Bisticci, musi e capricci’, si terrà invece nella mattinata di sabato 22 aprile con inizio sempre alle ore 10. Il luogo di ritrovo sarà il nido L’Aquilone di via Malaguzzi 8 ad Albinea. Condurranno Laura Panna (operatrice del centro per le famiglie) e Laura Sesenna, coordinatrice pedagogica del polo educativo di Albinea. Il programma dei due incontri è stato riportato anche sul sito internet del Comune di Albinea e pure sulla sua pagina Facebook in cui è inoltre pubblicata la locandina. Sono stati dunque promossi due incontri dialogati per affrontare importanti tematiche per i genitori e le famiglie. Molte sono le iniziative e attività del centro delle famiglie dell’Unione Colline Matildiche che opera per i Comuni di Albinea, Vezzano sul Crostolo e Quattro Castella.

m. b.