Sono 13 i reggiani finiti nell’indagine "Fatture per operazioni inesistenti"

Oltre a Raffaele Todaro, Giuseppe Todaro ed Enrico Ferretti, gli altri dieci imputati che abitano nella nostra provincia, - sui 21 totali per i quali la Dda di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio - sono: Luciano Bellesia (1964), residente a Reggiolo; Alfonso Durante (1989), Castelnovo Sotto; Antonio Durante (1958), Reggio; Rocco Gualtieri (1985), Cadelbosco; Rocco Gualtieri (1981), Bagnolo; Francesco Stigliano (1986), Reggiolo; Maria Luisa Soldà (1964), Guastalla; Francesco Stirparo (1990), Reggiolo; Giuseppe Stirparo (1967), Reggiolo; Omar Vidi (1987), Reggiolo.

Questi imputati reggiani, in qualità di amministratori di aziende, sono accusati a vario titolo di emissione di fatture per operazioni inesistenti in regime di reverse charge alla Bondeno srls, Arte casa srls e Giada srl per permettere di evadere le imposte. Un capo di imputazione vede accusato Bellesia, in veste di tecnico incaricato dai privati per una pratica post sisma, e dunque esercente un servizio di pubblica utilità, come "autore materiale" di un tentativo di falso ideologico, reato contestato in concorso con altri tre imputati. La Bondeno srls, società riferita a Giuseppe Todaro, sarebbe subentrata alla ditta Stirparo costruzioni srl nei lavori in un immobile a Gonzaga. Con un una nota al Comune mantovano, Francesco Stirparo avrebbe attestato di "non aver altro da pretendere oltre le lavorazioni contabilizzate sino al Sal 70". Nella certificazione trasmessa al municipio il 6 settembre 2019, Bellesia avrebbe attestato "una falsa situazione di fatto sulla consistenza dei lavori eseguiti dalla ditta Stirparo, omettendo dolosamente di dichiarare l’avvenuto completamento di impianti elettrici, termoidraulici e posa serramenti". Francesco e Giuseppe Stirparo avrebbero emesso una fattura di 12.900 euro intestata al cittadino. Nel febbraio 2020 Bellesia avrebbe attestato falsamente che la ditta aveva svolto lavori già contabilizzati nel Sal 70% ma non ahcora erogatil per 12.900 euro, "mentre i lavori erano stati eseguiti successivamente e corrispondevano all’importo di 69mila euro". Secondo la Dda di Brescia, gli imputati avrebbero così ingannato i pubblici ufficiali addetti l’istruttoria e il sindaco di Gonzaga, facendo loro emettere un’ordinanza di erogazione di fondi pubblici "che attestava falsamente l’esecuzione di lavori da parte della Bondeno srls per 105mila euro e da parte della Stirparo costruzioni per 12.900 euro", non riuscendo nel loro intento perché il Comune sospese la procedura.

al.cod.