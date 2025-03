Sono 148 le poesie in gara

Sono 148 le opere arrivate alla segreteria del concorso di poesia 2025 del circolo Albinetano. Di queste 57 sono in lingua italiana, 18 in dialetto, 59 quelle scritte da ragazzi tre i 13 e 18 anni e 14 quelle dalla sezione ‘Poesie famose trasposte in dialetto’. Il 17 maggio alle 16 si terrà la premiazione al parco dei Frassini oppure, in caso di maltempo, nella sala civica di via Morandi. Il concorso è giunto alla nona edizione e da quest’anno è stato intitolato alla memoria di Amos Bonacini, suo ideatore, ex amministratore e persona molto apprezzata ad Albinea, deceduto lo scorso luglio all’età di 93 anni. E’ stata confermata la presenza della sezione che vede la collaborazione degli organizzatori con i promotori del sito internet www.lenguamedra.it e consiste nella traduzione, in dialetto, di poesie scritte da grandi poeti nazionali e stranieri.

m. b.