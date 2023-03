"Sono a Zurigo, venite a prendermi" Incubo finito: Sarv Jot ora è a casa

Pare conclusa a lieto fine la vicenda di Sarv Jot Singh, lo studente di 19 anni, di origine indiana, ma residente a Novellara, che otto giorni fa era sparito nel nulla, dopo essere salito su un treno alla stazione della cittadina, interrompendo tutti i contatti, salvo alcuni brevi messaggi arrivati però a destinazione nei giorni successivi.

Ieri notte il giovane si è messo in contatto con i familiari, i quali si sono organizzati per andarlo a prendere, nei pressi di Zurigo, in Svizzera, dove si ipotizzava si fosse recato, individuato attraverso la localizzazione del suo telefonino.

A far temere il peggio erano stati alcuni messaggi, in cui si ipotizzava una specie di "rapimento", con la possibilità che lo studente fosse costretto a restare lontano da casa da persone non bene identificate.

Nel cuore della notte, dunque, Sarv Jot Singh è stato raggiunto nel Paese elvetico per essere riportato a Novellara, dove ieri mattina è stato interrogato a lungo dai carabinieri, per cercare di capire quanto accaduto e le motivazioni del suo allontanamento improvviso. Motivazioni che restano ancora un "mistero" per i suoi stessi familiari: pare infatti che il giovane studente, dal momento del suo rientro a Novellara, si sia chiuso in un momentaneo silenzio, appartandosi nel tempio Silkh di via Bandini, da lui frequentato in modo costante per la sua forte fede religiosa.

"Per adesso non vuole parlare con nessuno. Solo i carabinieri hanno avuto un lungo colloquio con lui", confida un connazionale. Sarv Jot Singh appare in buone condizioni di salute. L’allontanamento è avvenuto otto giorni fa, poche ore dopo che la famiglia aveva ricevuto una telefonata da un coordinatore della scuola superiore che il giovane frequenta, a Correggio. Veniva segnalato come da fine gennaio il 19enne non frequentasse più le lezioni.

Alla richiesta di spiegazioni, ai familiari ha detto che stava recandosi a un corso a scuola. In realtà si sarebbe poi diretto verso la stazione ferroviaria per lasciare Novellara. Le telecamere della videosorveglianza lo hanno ripreso da solo, mentre con uno zaino sale a bordo di un treno. Al mancato ritorno, il giorno dopo, i familiari hanno poi segnalato la situazione alle forze dell’ordine.

Antonio Lecci