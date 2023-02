Sono aperte le iscrizioni

Aperte fino al 31 marzo 2023 le iscrizioni al Nido d’Infanzia "Arcobaleno" di Castelnovo Monti, per l’anno scolastico 20232024, possono presentare la domanda i genitori dei bambini nati nel 2021 e 2022. La richiesta d’iscrizione potrà essere compilata e inviata, dai genitori o dai tutori dei minori, esclusivamente utilizzando l’applicativo presente nell’area Servizi on-line dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, collegandosi al link: https:www.unioneappennino.re.itservizi-scolastici-informazioni-utili. Per inviare la domanda occorre essere in possesso dell’identità Spid.

Per informazioni è possibile contattare il numero 366 6609503 del Servizio Sociale ed Educativo, Palazzo Ducale, via Roma a Castelnovo, tel. 0522 610241.

s.b.