"Sono campione mondiale di judo"

"Il mio sogno era portare la nostra cultura culinaria all’estero" racconta Giorgi Lazuashvili, arrivato in Italia un anno fa per aprire il ristorante georgiano Mada. "Mia madre Marekhi, qui da 15 anni, mi ha fatto forza". Oggi si trova bene e il locale piace molto sia ai georgiani che ai reggiani. Prima della ristorazione, però, la sua vita era lo sport. "Ho iniziato il judo a 8 anni e per 12 ho gareggiato. Sono stato campione mondiale e ho partecipato alle Olimpiadi del 2012 in Turchia". La carriera si è interrotta per un problema di salute, ma il legame con il judo non è finito: "Tanti italiani mi hanno chiesto di allenare i bambini nelle loro scuole. C’è sempre tempo per sognare e progettare, mi piacerebbe un giorno condividere anche la mia esperienza sportiva qui a Reggio".