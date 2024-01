"Sono cresciuto, ma devo essere più freddo"

Tra i giocatori arrivati al fotofinish del mercato estivo è senza dubbio quello che ha avuto l’impatto migliore.

Janis Antiste, attaccante classe 2002 di proprietà del Sassuolo, contro il Pisa ha messo a segno il suo quarto gol in maglia granata che lo pone come ‘capocannoniere’ della Regia al pari di Girma e Gondo.

Antiste, come giudica fin qui il suo percorso alla Reggiana?

"Sono contento soprattutto perché non giocavo con continuità da un po’ di tempo e questo mi fa sentire sempre meglio.

Posso crescere ancora in modo da poter aiutare la squadra ad arrivare all’obbiettivo".

È arrivato per sostituire Vido, un attaccante ‘centrale’, ma adesso sta spaziando un po’ su tutto il fronte offensivo. Qual è il suo ruolo ‘ideale’?

"Penso di poter dare il meglio come attaccante che sta ‘sotto’ o a supporto della prima punta, in modo da poter poi sfruttare la profondità arrivando da dietro. In ogni caso il ruolo non è un problema, anzi mi dà l’opportunità di imparare a fare altre cose".

Quali sono gli aspetti in cui deve migliorare di più?

"Stando molto sulla trequarti, la visione di gioco è uno degli aspetti in cui devo migliorare di più anche se credo di essere cresciuto rispetto a inizio stagione.

Più in generale devo cercare di essere ancora più freddo in area di rigore".

Ha messo a segno quattro gol in diciassette presenze, l’obbiettivo è la doppia cifra?

"Ci spero, ma il mio focus è soprattutto sulla squadra. Possiamo fare qualcosa di bello, ma restiamo con i piedi per terra e pensiamo prima a salvarci. Il campionato di Serie B è molto strano e molto equilibrato, si può perdere o vincere con chiunque: dal terzo al quindicesimo posto può ancora succedere di tutto.

A volte basta una vittoria per scalare cinque o sei posizioni in avanti o indietro".

Com’è il suo rapporto con Nesta e, più in generale, con i compagni?

"Lui per me è davvero super, mi sta aiutando tantissimo sia a livello tattico che umano, ma lo stesso stanno facendo i miei compagni, Cigarini su tutti, ma non solo.

Con Natan (Girma) e Cedric (Gondo) magari c’è più confidenza perché loro parlano il francese, ma siamo tutti molto uniti e questo ci dà forza".

Il pareggio col Pisa vi soddisfa oppure avete l’amaro in bocca perché speravate in un bottino pieno?

"No, mi ha lasciato l’amaro in bocca perché se avessero convalidato il gol di Gondo alla fine del primo tempo sarebbe stata un’altra partita. In generale non è punto da buttare via, ma meritavamo qualcosa di più.

Comunque sia non c’è tempo di stare qui a pensare, dobbiamo già preparare la sfida con il Como".

Nonostante il trasferimento alla Reggiana lei ha scelto di restare ad abitare a Modena, come si trova? Ci sono degli hobby significativi oltre al calcio? "Mi sono sempre trovato bene e ho deciso di non spostarmi, dopo il derby sono andato a casa a piedi e alcuni dei loro tifosi mi hanno riconosciuto, ma sono stati carini e mi hanno fatto i complimenti per il gol. Passioni? Gioco a padel e tennis, ma il calcio è sempre al primo posto. Vorrei diventare padre anche se è ancora un po’ presto".

Francesco Pioppi