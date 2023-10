"Sono dispiaciuto, non volevo maltrattarla"

Si è detto dispiaciuto e ha fornito una sua versione dei fatti diversa da quella contestata.

Ha raccontato che lui in realtà voleva aiutare la propria compagna a liberarsi da una dipendenza che la affligge: "Ho sbagliato i modi, ma non volevo maltrattarla".

È questo il succo delle argomentazioni date dal 43enne arrestato per le condotte tenute verso la donna, una 38enne, al giudice per le indagini preliminari Silvia Guareschi.

L’uomo è stato sottoposto ieri mattina all’interrogatorio di garanzia: difeso di fiducia dall’avvocato Mario Di Frenna, ha risposto alle domande del gip per un’ora. Il legale si è riservato di chiedere alleggerimento della misura. Secondo la ricostruzione investigativa, lui, un 43enne reggiano, dall’ottobre dell’anno scorso avrebbe vessato la donna con molteplici condotte. L’avrebbe umiliata e offesa, e anche aggredita fisicamente in modo pesante. In un caso, le avrebbe lanciato un cucchiaio rovente, causandole lesioni ad una mano. Dopo l’ultimo episodio subito, un pestaggio, per la donna è stata formulata una prognosi di 63 giorni. Per la disperazione, lei era arrivata anche a rovesciarsi addosso una tanica di benzina per darsi fuoco e interrompere così le presunte violenze.

I carabinieri di Ramiseto e del nucleo operativo di Castelnovo Monti hanno raccolto la denuncia della 38enne, a seguito della quale il compagno è stato indagato per maltrattamenti aggravati, lesioni e sequestro di persona.

La Procura ha chiesto e ottenuto dal gip la custodia cautelare in carcere, eseguita lunedì mattina dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione investigativa, in maggio l’uomo avrebbe chiuso in casa la compagna impedendole di uscire, di avere contatti coi familiari, di usare il telefono e l’avrebbe costretta a rimuovere i profili social. L’avrebbe picchiata ripetutamente con schiaffi, calci e pugni, e non solo: un giorno avrebbe cercato di strangolarla e di infilarle la testa nella vasca da bagno piena d’acqua. In agosto la donna sarebbe stata malmenata in auto, poi costretta a scendere e a camminare a quattro zampe intorno alla macchina. Una volta risalita, lei ha chiesto acqua, ma lui l’avrebbe trascinata a terra schiacciandole la faccia sopra l’asfalto e salendole sopra. A casa, sarebbe stata picchiata con un tubo d’alluminio fino a svenire: fuggita, ha poi chiamato i carabinieri ed è stata portata all’ospedale.