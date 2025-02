"Sono fiero di questa città"

"Nel 2005 – dice Radu Malcoci, vice-presidente di Plai – sono arrivato qui spinto dal desiderio di offrire un futuro ai miei figli e di sostenere i genitori rimasti a casa. Reggio Emilia mi ha accolto come una madre accoglie suo figlio, permettendomi di realizzare i miei desideri e di sentirmi veramente a casa, sono orgoglioso di vivere in questo luogo dove è nata la bandiera italiana. Se potessi migliorare qualcosa, desidererei vedere ancora più iniziative dedicate all’integrazione e una collaborazione più stretta tra le associazioni locali. Ora lavoro come gestore di trasporto merci, ho dovuto mettere da parte la mia amata professione di insegnante di musica, specializzato in fisarmonica, pianoforte e chitarra, ma utilizzo le mie capacità artistiche per l’associazione".