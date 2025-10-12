"Sono io ad essere stato aggredito"

Si difende il quarantenne di Novellara, accusato di minacce, danni e atteggiamento aggressivo per un episodio accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì nei pressi di un bar a Santa Maria di Novellara. "Non ho colpito nessuno, non ho danneggiato nulla. Sono stato io a essere aggredito", sostiene l’uomo. Che aggiunge: "Sempre restando fuori dal locale pubblico, ho chiesto se mi potevano cambiare 50 euro. Dopo il rifiuto sono tornato a casa. Più tardi, invitato da amici a bere qualcosa, sono tornato al bar, ma sempre restando fuori. Dopo un nuovo rifiuto a cambiare la banconota, stavolta su richiesta di un mio amico, sono stato avvicinato dal barista, mostrandomi pure l’impugnatura di un coltello che teneva nei pantaloni. Subito dopo una sua collega mi ha spruzzato spray al peperoncino negli occhi. E altro spray mi è stato spruzzato al volto da un’altra donna e dal barista. Ho cercato di allontanarmi, poi ho telefonato al 112. Sono stato accompagnato in pronto soccorso a Guastalla per essere medicato".

L’uomo ha presentato querela contro le persone che avrebbero spruzzato lo spray, provocandogli fastidio e dolore. E nega di aver provocato danni, oltre che di aver colpito una barista con un bastone: "Sono stato io l’aggredito", dichiara. Non si esclude che possano esserci stati precedenti screzi alla base della discussione che giovedì è poi sfociata nel parapiglia, che non è degenerato anche per il tempestivo intervento dei carabinieri. Ma la questione non sembra finita.

Proprio ieri, infatti, il capogruppo consiliare di Novellara Democratica Civica, Alessandro Cagossi, ha confermato una querela per gravi minacce che avrebbe ricevuto proprio da parte del quarantenne, il quale risulta aver inviato messaggi con minacce e insulti via social, per poi rintracciare il numero telefonico di un parente per mettersi in contatto diretto con il consigliere, testimone dei fatti di giovedì scorso e autore, col suo gruppo, di frasi di condanna verso il comportamento del quarantenne, chiedendo pure un rapido intervento delle autorità locali, forze dell’ordine e servizi sociali. "Spiace che nell’esercitare la propria funzione di consigliere – dice Cagossi – si diventi bersaglio di minacce. Le modalità intimidatorie e violente che quest’uomo mette in atto da tempo nelle due frazioni oggi colpiscono anche la mia persona e la carica che ricopro. Un’escalation che può essere fermata da un adeguato provvedimento che solo sindaco, servizi sociali, forze dell’ordine e autorità giudiziaria possono mettere in pratica e che auspichiamo venga deciso quanto prima".

Antonio Lecci