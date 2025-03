"Sono legato alle mie radici"

Dal 1990 a oggi, la comunità senegalese di Reggio Emilia è cresciuta, grazie ai flussi migratori e alle nuove generazioni. "L’associazione ha favorito l’integrazione, coinvolgendo uomini, donne e giovani, che ora portano avanti grandi progetti". Tra le sfide iniziali, il riconoscimento legale dell’associazione, oggi ufficialmente strutturata. "Sono patriota, legato alle mie radici, e credo sia fondamentale trasmettere cultura e valori ai nostri figli", dice Ibra Diakhate, ideatore del corso di arabo, nato nel 2010, con sedi a Reggio e Campegine. "Ogni domenica insegniamo ai bambini la nostra lingua e le nostre tradizioni, come in ogni scuola ogni anno facciamo una giornata di esami per verificare i vari livelli".