Sono partiti i lavori anti-alluvione

Buone notizie per la sicurezza idraulica del territorio della Bassa. Sono infatti avviati gli interventi sulle sponde e l’alveo di alcuni corsi d’acqua, tra cui gli argini di Crostolo e Canalazzo Tassone, gli stessi che a ottobre erano stati al centro dei cedimenti che hanno causato allagamenti in una vasta zona della Bassa, in particolare tra Gualtieri, Cadelbosco Sotto, Bagnolo e Novellara.

L’AiPo ha confermato che, a seguito degli affidamenti per un totale di circa otto milioni, sono già partiti i lavori urgenti nel tratto compreso tra il ponte che divide Albinea da Puianello e fino a Gualtieri. In particolare, si tratta di rimuovere detriti e tronchi galleggianti, oltre a tagliare la vegetazione compromessa e instabile. Il termine lavori è previsto tra un mese. Si tratta di lavori che da tempo vengono sollecitati dai cittadini, da associazioni ma anche dalle autorità locali. Si interviene per la ripresa di erosioni spondali e ripristino sezione di deflusso in sinistra idraulica del torrente Crostolo, del Canalazzo Tassone, taglio ed eliminazione della vegetazione caduta o a rischio di cedimento in entrambi i corsi d’acqua. Proprio la vegetazione e i detriti nell’alveo di diversi fiumi, canali e torrenti sono da tempo al centro di segnalazioni per il potenziale rischio di vedere ostacolato il deflusso dell’acqua in caso di piene o di forti ondate di maltempo, soprattutto con presenza di forti precipitazioni sul territorio locale o in Appennino, con aumento repentino dei livelli dei corsi d’acqua. Antonio Lecci