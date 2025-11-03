Sono quasi tutti da matita rossa. Si salvano solo Vitali e il baby Deme

Jaylen BARFORD (19 minuti, 2/6 da 2, 0/4 da 3, 4 rimbalzi, 4 assist, 4 punti). Dopo i zero punti in Coppa, la mano di ‘JB’ ha fatto ancora cilecca sbloccandosi solamente nella ripresa dopo sette tiri sbagliati e con il match già compromesso. Voto: 4,5.

Tomas WOLDETENSAE (26 minuti, 1/2 da 2, 0/4 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 punti). Altra prova senza sussulti per l’esterno biancorosso. Voto: 5.

Troy CAUPAIN (27 minuti, 2/7 da 2, 1/6 da 3, 3 rimbalzi, 4 perse, 3 assist, 7 punti). Con Cheatham out e Barford ancora sottotono in attacco, c’era bisogno di una sua prestazione super ma purtroppo pure lui spara a salve, soffre Ellis e perde anche palloni banalmente. Chiude con il peggior plus/minus (-31). Voto: 4,5.

Bryson WILLIAMS (22 minuti, 4/8 da 2, 0/2 da 3, 2/2 t.l., 6 rimbalzi, 1 persa, 10 punti). Ci mette tanta buona volontà e mette insieme qualche cifra discreta, ma la Una Hotels di oggi avrebbe bisogno di molta più concretezza e qualità. Voto: 5.

Jamar SMITH (21 minuti, 2/3 da 2, 1/6 da 3, 2/2 t.l., 1 persa, 1 recupero, 4 assist, 9 punti). In difesa soffre e sbaglia diversi suoi tiri da ‘chirurgo’, ma con alcune sue fiammate prova a dare la scossa ai suoi quando c’era ancora un barlume di partita. Voto: 5,5.

Lorenzo UGLIETTI (19 minuti, 1/1 da 2, 0/2 da 3, 3 perse, 1 recupero, 1 assist, 2 punti). I play delle ‘Scarpette Rosse’ sono brutti clienti e lo mandano fuori giri. Voto: 5.

Luca SEVERINI (22 minuti, 0/1 da 2, 0/3 da 3, 3 rimbalzi, 1 persa). Anche ieri sera aveva l’occasione per riscattare una prima parte di stagione fin qui anonima: purtroppo, conferma il trend, sbagliando conclusioni da tre aperte che di solito mette a occhi chiusi. Voto: 5.

El Hadji DEME (9 minuti, 1/1 da 2, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 stoppata, 2 punti). Coach Priftis lo butta in quintetto e il golden boy della cantera risponde presente. Di fronte a lunghi di Eurolega tiene bene il campo, senza paura reverenziale. Avanti così. Voto: 6.

Jaime ECHENIQUE (19 minuti, 6/8 da 2, 2/4 t.l., 3 rimbalzi, 14 punti). Qualche squillo in attacco ma troppo poco per portare a casa la pagnotta. Voto: 5,5.

Michele VITALI (16 minuti, 1/3 da 2, 3/3 da 3, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 4 assist, 11 punti). Come al solito getta sul parquet ogni goccia di energia. Dimostra come si deve stare in campo anche di fronte ad una pesante sconfitta e, infatti, chiude con la miglior valutazione della squadra (+17). Voto: 6.

Cesare Corbelli