"Sono richiedente asilo". Il ’gangster’ di El Salvador rilasciato dopo due giorni

Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale dell’Interpol per le accuse di criminalità organizzata e associazione a delinquere, emesso dall’autorità giudiziaria del suo Paese d’origine, El Salvador: in patria, dove avrebbe commesso i reati, rischia sino a 45 anni di carcere. Ma il giovane sostiene non solo di essere innocente e al centro di un equivoco, ma anche di aver subito un raid brutale della polizia salvadoregna che a suo dire avrebbe cercato di incastrarlo. Da quanto emerge, il 29enne Josuè Edenilson Miranda Escamilla, si trova in Italia da sei mesi, sta lavorando e ha un domicilio in una casa di Milano. Arrestato dalla polizia stradale nel pomeriggio del 27 aprile a Campegine, è stato rimesso in libertà due giorni dopo dalla Corte d’Appello di Bologna.

Durante l’udienza a Bologna, il 29enne, difeso dall’avvocato Federico Mosti, si è opposto all’estradizione e ha rilasciato dichiarazioni su quanto sarebbe avvenuto nel suo Paese: "Quando la polizia mi ha preso i documenti, mi ha chiesto di dare informazioni sulle persone nella zona in cui abito. La seconda volta che mi hanno fermato ho detto di non averle. Allora sono andato alla polizia riferendo i fatti". Ha rigettato le accuse: "Mara Salvatoruca Ms13 è un’associazione mafiosa operativa a El Salvador e anche negli Usa, ma io sono estraneo e non conosco nessuno che ne faccia parte". "Una notte la polizia è entrata in casa, l’ho riconosciuta dallo stemma sulla pistola – ha detto –. Erano mascherati e armati: mi hanno picchiato fingendo di avere un ordine di arresto. Volevano soltanto darmi una lezione. Hanno trovato una mia immagine su Facebook e hanno fatto un collage, mettendola insieme a quella dei membri di quella banda criminale". Ha anche detto di avere moglie e figlia che vivono là, di abitare a Milano insieme a connazionali e di avere un contratto di lavoro con una società di trasporti. "Sono arrivato in Italia il 31 ottobre 2024; ho un permesso di soggiorno che dev’essere rinnovato a breve. Sono venuto qui in avanscoperta, per mettere al sicuro la mia famiglia dopo quello che è successo nel mio Paese dove siamo stati minacciati dalla polizia".

Il procuratore generale ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere ravvisando "un elevato pericolo di fuga". Di fronte al mandato di cattura, emesso dal quinto tribunale per la Criminalità organizzata San Salvador, il consigliere Paola Savio della Corte d’Appello ha ritenuto il provvedimento "fuori dai casi previsti dalla legge: non sussiste il requisito della doppia punibilità poiché il fatto è stato descritto in modo sommario, privo delle circostanze essenziali. Nulla è stato detto sul tempo e il luogo del fatto, sul fine dell’associazione e se sia delittuoso".

Il giudice non ha convalidato l’arresto a Campegine: "Manca il pericolo di fuga poiché lui è titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui ha chiesto il rinnovo con appuntamento in settembre in questura a Milano, ha un luogo di fissa dimora e lavora per un’impresa".