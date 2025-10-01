Sono tante le eccellenze su cui puntare

Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico e Sostenibilità 2025, per quanto riguarda il mercato del Regno Unito, rispetto al 2023, le ricerche sul web della parola "cooking tourism" sono aumentate del 250%, mentre per "best cities for food in the world" del 143%. Analizzando invece il turista extra Ue, l’Europa si conferma meta apprezzata per viaggi culturali ed enogastronomici. Per questa stagione invernale, l’87% dei turisti d’Oltreoceano ha intenzione di partecipare a esperienze legate al patrimonio culturale, mentre il 78% a tema cibo.

I mercati con il maggiore interesse verso il mondo dei sapori sono Giappone, Corea del Sud, Cina e Brasile. Stabile l’andamento per i mercati europei. Nel breve periodo (ottobre 2024-marzo 2025), le proposte enogastronomiche hanno inciso per il 15,3% nelle intenzioni dei cittadini europei, un bacino di mercato ampio – potenzialmente di oltre 60 milioni – di cui 20,6 milioni solo per l’enogastronomia.

Dati che fanno ben sperare per una provincia come la nostra che, da sempre, ha una forte vocazione enogastronomica e tante eccellenze su cui puntare. A fare la differenza ora sarà la capacità di applicare strategie efficaci di marketing territoriale in grado di migliorare la nostra attrattività e costruire un volano di crescita per il turismo e le aziende produttive.

Elisabetta Grassi