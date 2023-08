"Sono una decina i cittadini coinvolti"

A Casalgrande sono cinque i progetti messi in campo dal Comune nell’ambito dell’attivazione dei progetti utili alla comunità (Puc) portati avanti dai percettori del reddito di cittadinanza. Complessivamente una decina i cittadini coinvolti in otto ore settimanali. Alcuni erano impegnati nel settore del decoro urbano con lo svolgimento di interventi di pulizia di piazze, parchi, aree pubbliche e altri luoghi del comune di Casalgrande. Altri progetti vengono realizzati anche con le associazioni di volontariato Promogest e la pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze’. Alcune persone sono operative pure nell’ambito scolastico e culturale.

"In particolare per le scuole è prevista la presenza e collaborazione di alcuni cittadini nei nidi per il supporto agli operatori alla mensa e alle attività pomeridiane – dice Alessia Roncarati, assessore comunale alle politiche sociali e cultura –. Per quanto riguarda invece il settore della cultura alcuni sono in servizio nella biblioteca".

Il Comune riceve le segnalazioni dal centro per l’impiego e dai servizi sociali dell’Unione per l’attivazione dei Puc. "Mediamente sono una decina – spiega l’assessore Roncarati – le persone attive a pieno regime per un impiego mensile di 32 ore, ma può capitare anche di averne soltanto cinque a disposizione a causa del flusso continuo. Come Comune cerchiamo sempre di agevolare questi cittadini per le loro esigenze particolari: un nostro referente coordina e monitora tutti i progetti".

Matteo Barca