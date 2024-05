"Sono una fisioterapista". E deruba un’anziana

Il gruppo di controllo di vicinato ’Montecchio sicura’ segnala un furto a una anziana, in zona Bosino giovedì pomeriggio. La vittima, mentre portava rifiuti ai cassonetti, è stata avvicinata da una 50enne, che si è presentata come fisioterapista dell’ospedale. Notati gli anelli della anziana, le ha fatto presente che aveva le mani gonfie e che bisognava toglierli per riattivare la circolazione. Dato che le mani erano davvero gonfie e che gli anelli non uscivano, ha usato una crema per sfilarli e ha fatto finta di metterli in tasca all’anziana. Al rientro a casa, purtroppo ha scoperto che le erano stati rubati.

f. c.