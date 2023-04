Sonohra e Gemelli Diversi per la grande festa di Riomania

Mancano ancora alcune settimane, ma è già pronto il programma della festa Riomania, organizzata ogni anno nel parco pubblico di Rio Saliceto dall’associazione Riomania, riuscita a garantire parecchie migliaia di euro come contribuito per associazioni del territorio ed iniziative a scopo benefico. Un evento che impegna centinaia di persone, soprattutto giovani del paese, in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Il programma degli spettacoli è già allestito. Si comincia la sera di giovedì 8 giugno con il concerto degli Explosion. A seguire Piaggio Soul Combination & Diane, gli Spingi Gonzales, un tributo a Sting e ai Police, il live dei Gemelli Diversi nella serata del 12 giugno, un tributo ai Beatles, il concerto dei Sonohra il 14 giugno, quello de Il Pagante la sera successiva, fino alla Bonbon3ra (formato dance) e il gran finale col tributo a Vasco Rossi dei Nonsiamomicagliamericani. Grazie all’attività dell’edizione 2022 della festa, l’associazione Riomania è riuscita a destinare in beneficenza oltre 47mila euro, con i proventi della manifestazione a vantaggio della comunità locale.

Antonio Lecci