Sontex cerca tecnico post-vendita

Sontex Italia srl, azienda di sistemi automazione degli edifici e domotica, ricerca una tecnico post vendita con esperienza in mancanza valuta anche apprendista. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa. Indispensabile diploma tecnico. La risorsa si occuperà di supporto all’assistenza tecnica post-vendita. E’ indispensabile la conoscenza del pacchetto office ed essere automunite. Lavoro a tempo pieno.